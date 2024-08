1722 wurde das erste Rudolstädter Vogelschießen gefeiert - damals noch als kleines Volksfest mit Musikanten, Gauklern und Schützen. Mittlerweile gilt es als größter Rummel in Thüringen.

Jeder Tag hält einen speziellen Höhepunkt bereit, zum Beispiel der Seniorennachmittag am 20. August, der Familientag mit ermäßigten Preisen am 22. August oder das traditionelle Armbrustschießen auf den Holzvogel am 25. August.