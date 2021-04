Bürgerentscheid Saalburg-Ebersdorf behält hauptamtlichen Bürgermeister

Wartende vor Wahllokal in Saalburg-Ebersdorf

Wartende vor Wahllokal in Saalburg-Ebersdorf

Wartende vor Wahllokal in Saalburg-Ebersdorf Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Saalburg-Ebersdorf wird weiter einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Das ist das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheids am Sonntag. Wie der Hauptamtsleiter der Stadt, Karl-Heinz Groth, MDR THÜRINGEN sagte, haben 1.416 Menschen dafür gestimmt, dass der Bürgermeister künftig weiter hauptamtlich arbeitet. 176 Wähler stimmten für einen ehrenamtlich tätigen Bürgermeister.

Die Wahlbeteiligung lag laut Groth bei rund 56 Prozent. Das sei etwas weniger gewesen als sonst bei Kommunalwahlen, so Groth. Deutlich höher sei bei dem Bürgerentscheid am Sonntag die Zahl der Briefwähler gewesen. Laut Groth stimmten 727 Menschen per Briefwahl ab.