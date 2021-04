Erlebnispark Märchenwald Saalburg mit neuen Attraktionen

Der Märchenwald in Saalburg lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Auch wenn er derzeit geschlossen ist, wird hier ordentlich gewerkelt. In den zurückliegenden Monaten wurden Anlagen und Gebäude erneuert oder neues angelegt - wie die Wildtiergehege. Nun hofft das Team um Unternehmer Klaus Berka, dass der Erlebnispark bald wieder öffnen kann.