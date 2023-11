In einem Schieferwerk in Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Sonntagabend ein Feuer auf dem Gelände der Firma Ulopor ausgebrochen. Auslöser war eine Verpuffung in einem Silo. Bis in die Nacht waren mehrere Feuerwehren damit beschäftigt, die Silos herunterzukühlen und Brandwache zu halten.