Wer kennt sie nicht mehr - Bambina, Edelbitter oder Schlager-Süßtafel? 85 Prozent der Tafelschokolade in der DDR kamen aus einer Fabrik: dem Schokoladenwerk Rotstern in Saalfeld. Doch schon lange zuvor hatte ein Thüringer das Werk groß und berühmt gemacht. Der Unternehmer Ernst Hüther entwickelte es unter dem Namen Mauxion zum bedeutendsten Arbeitgeber der Stadt. Seit 120 Jahren wird in Saalfeld Schokolade produziert, und bis heute ist der markante Gebäudekomplex am Ufer der Saale eine Industrie-Ikone der Region.

Das Saalfelder Schokoladenwerk am Ufer der Saale Bildrechte: MDR/Rolf Sakulowski