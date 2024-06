Bildrechte: picture alliance/dpa | Frank Molter

Kreis Saalfeld-Rudolstadt nutzt Sommerferien für Schulsanierungen

26. Juni 2024, 16:28 Uhr

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sollen in den Sommerferien zahlreiche Bauarbeiten an Schulen durchgeführt werden. Rund 2,2 Millionen Euro investiert der Landkreis unter anderem in eine Hybridheizung oder einen neuen Turnhallenboden.