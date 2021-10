Schwarza Preise für Altpapier haben sich verdoppelt

In der Papierfabrik in Schwarza bei Rudolstadt haben sich die Preise für Papier innerhalb eines Jahres verdoppelt. Nach Angaben des Technischen Geschäftsführers Adolf Jass liegt der Preis von Altpapier derzeit bei 200 Euro. Vor Corona kostete die Tonne 100 Euro.

Grund ist den Angaben nach die gestiegene Nachfrage. Vor allem durch den gestiegenen Online-Handel in der Corona-Krise habe der Bedarf an Verpackungspapieren und Pappen stark zugenommen.

In der Papierfabrik Jass werden im Jahr etwa 500.000 Tonnen Wellpappen-Rohpapiere produziert. Die Fabrik stellt seit 60 Jahren Papiere für Wellpappenverpackungen aus Altpapier her. Das Werk in Schwarza bei Rudolstadt ist das einzige seiner Art in Thüringen.