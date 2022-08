Lautes Stimmengewirr dringt von den Tischen im früheren Café des "Schwarzecks" in Bad Blankenburg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Doch die Tische sind leer, kein Gast, keine Gesellschaft zum Kaffee wie in früheren Zeiten. Seit 2004 steht das Waldsanatorium leer, und auch Café und Restaurant warten vergeblich auf Gäste.

Am Tag der Sommerfrische 2022 ist der Raum Teil einer Ausstellung, die Studentinnen und Studenten der Bauhaus-Universität Weimar nach Bad Blankenburg gebracht haben. Ihr Projekt: Kultur und Geschichte im ländlichen Raum erlebbar machen. Dafür sind die zukünftigen Pädagogen der Geschichte des Hauses auf den Grund gegangen.

Das Haus versorgte sich selbst. Es gab eine Milchviehwirtschaft, eine Fleischerei, auch Wasser und Strom kamen aus eigenen Anlagen. 1937 wechselte der Besitzer, aus dem Sanatorium wurde eine Luftwaffenschule, dann eine Rehaklinik. Zu DDR-Zeiten nutzte die SED das Haus als Parteischule. In den 1990er-Jahren wurde das "Schwarzeck" zum Hotel mit Restaurant. Dann kam der Leerstand.

So ging es vielen der früheren Sommerfrische-Häuser. Als Gäste- und Urlauberdomizil gebaut, wurden nach 1945 immer mehr zu Urlaubsquartieren für die volkseigenen Betriebe. Nach 1990 blieben die Urlauber aus, die Häuser verfielen.

Im früheren Speisesaal des "Schwarzeck" konnten die Besucher am Wochenende eine Kunstausstellung erleben.

Im früheren Speisesaal des "Schwarzeck" konnten die Besucher am Wochenende eine Kunstausstellung erleben.

Im früheren Speisesaal des "Schwarzeck" konnten die Besucher am Wochenende eine Kunstausstellung erleben. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Auf einer Acrylplatte hat sie Tische und Stühle eingeritzt und anschließend mit weißer Farbe sichtbar gemacht. Heute sehen die Besucher, wie der Raum früher auf die Gäste wirkte. "Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen: Was passiert hier, was war hier mal, was könnte hier vielleicht auch wieder sein?", sagt Hanna Bremerich.