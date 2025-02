Nach Angaben der Thüringer Energieagentur (Thega) sind bisher knapp 300 Flächen mit einer Gesamtgröße von mehr als 1.000 Hektar mit Solar-Anlagen belegt. Das entspricht umgerechnet etwa 0,13 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Thüringen. Auf diesen Flächen werden laut Thega rund elf Prozent des in Thüringen produzierten Stroms erzeugt. Dazu zählen allerdings auch Flächen, die landwirtschaftlich gar nicht genutzt werden, wie zum Beispiel der Solarpark in Nohra.