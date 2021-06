Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten… Anke Wendl kann nicht sagen, wie oft sie diese Worte in den letzten 30 Jahren ausgesprochen hat. Im Auktionssaal in Rudolstadt schwingt sie den Hammer und bringt die ersten Objekte an den Mann oder die Frau.

Es ist der besondere Auftakt einer besonderen Auktion: die 100. feiern sie seit Mittwoch hier bei Wendls. Und zum ersten Mal eröffnen sie eine Auktion mit einem besonderen Sammelgebiet. Liebe, Erotik, Leidenschaft – so das Thema. Und das ist nicht die einzige Neuheit. Anke Wendl ist Gründerin des Auktionshauses. "Ich bin freilich aufgeregt. Zumal diese Auktion was ganz besonderes wird. Unser Mix aus Kulturevent und Auktion ist ein wirkliches Novum" sagt sie.

Martin Wendl kann sich noch gut an die erste Auktion erinnern. Sie fand am 9.11.1991, dem zweiten Jahrestag des Mauerfalls statt. Ein kleiner Ausstellungsraum für die Kunstobjekte und über die Straße ein kleiner Saal für die Auktion. Schon damals nutzten Wendls moderne Technik. Die Zuschläge wurden vom Computer über die Straße übertragen, Bieter konnten sich ihre Stücke dort abholen.

"Wir sind damals sehr motiviert an die Sache rangegangen. Aber auch naiv. Zum Glück hatten wir von Anfang an ein gutes Team hinter uns, und so ging alles gut. Bei der ersten Auktion verkauften wir 99,65 Prozent der Stücke. Ein Ergebnis wie bei den Wahlen in der DDR. Aber unsere Ergebnisse waren echt" erzählt Martin Wendl.