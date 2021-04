Ein Sprengmeister aus Lehesten hat am Donnerstag zwei dicke Schieferplatten gesprengt. Die Platten ragten in gut zehn Metern Höhe aus dem Hang und hätten auf die Straße stürzen können, befürchteten die Geologen. MDR THÜRINGEN-Reporter Uwe Kelm war bei der Sprengung vor Ort.

Zwei Arbeiter der Bergsicherung Ilfeld hatten schon eine Woche vor der Sprengung begonnen, die Löcher in die Felsplatten zu bohren. Dazu mussten sie sich wie Bergsteiger anseilen. In den rund zweieinhalb Zentimeter dicken und zwischen 20 und 60 Zentimeter tiefen Löchern hat Sprengmeister Marcel Weiß insgesamt fünf Kilogramm Sprengstoff untergebracht. Ziel ist, die einzelnen Ladungen mit teils nur wenigen Gramm Gewicht nach einer Zündfolge explodieren zu lassen, um aus den großen Felsplatten möglichst kleine Stücke zu machen.

Nachdem alle Arbeiter den Sprengbereich verlassen haben, könnte eigentlich gezündet werden. In 200 Metern Entfernung hat sich Marcel Weiß hinter einer Biegung postiert. Jetzt wartet er auf das Okay der Posten am Wander- und Radweg am gegenüberliegenden Flussufer. Alle Posten geben ihr Okay, jetzt muss ein akustisches Signal gegeben werden. Im ersten Moment versagt die Fanfare, ohne die gibt's aber keine Sprengung, sagt der Sprengmeister. Dann das Signal - einmal, dann noch zwei weitere Huptöne und der Countdown...