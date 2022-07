Die Maxhütte war 1872 in Betrieb gegangen - ein Hochofen und ein Walzwerk gehörten dazu. Bis zu 7.000 Menschen arbeiteten in der Maxhütte - bis 1992. Da lief der Hochofen der Maxhütte zum letzten Mal. Dann übernahm ein Stahlunternehmen aus Luxemburg das Werk, modernisierte es und baute den Elektro-Ofen. Rund 600 Mitarbeiter konnten damals bleiben. Es gab neue und umweltfreundlichere Technik. Und mehrere Eigentümerwechsel im Laufe der Jahre.

Ein Grund für die unterschiedlichen Eigentümer, das Stahlwerk Thüringen zu kaufen, sind laut Beißig auch immer die Mitarbeiter gewesen. "Die hoch ausgebildeten Mitarbeiter, die auch in Krisenzeiten immer für das Unternehmen einstanden und wie selbstverständlich mit Belastungen umgegangen sind."

2012 kaufte ein brasilianisches Unternehmen das Stahlwerk Thüringen. Die Geschäftsführung sitzt heute in Spanien. Mit rund 486 Millionen Euro pro Jahr ist das Stahlwerk Thüringen das umsatzstärkste Werk im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Und es habe in den 30 Jahren immer schwarze Zahlen geschrieben, sagt Prokuristin Sina Neumann.

1992 habe man mit 170.000 Tonnen Stahl pro Jahr angefangen, so Neumann. "Heute sind es 800.000. Wir produzieren 24 Stunden am Tag. Wir haben selbst die Corona-Krise ohne größere Stillstände gemeistert." Auch Wirtschaftskrisen und Eigentümerwechsel habe man zusammen mit den Mitarbeitern gut überstanden.

Wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Ich bin extrem stolz auf das, was hier geleistet wurde.

Dennoch: Der internationale Wettbewerbsdruck ist groß. Die hohen Energiekosten und die Gasversorgung sind das Thema: "Wir sind ein energieintensives Unternehmen. In unserem Stahlwerk wird so viel Strom verbraucht wie in der ganzen Stadt Jena." Das seien im Schnitt 500 Gigawatt Stunden Strom. Grüner Strom ist es inzwischen. Doch auch dafür sind die Preise seit dem vergangenen Herbst enorm gestiegen.