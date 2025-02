Die neuen US-Zölle sollen ab 12. März in Kraft treten. Stahl, der danach in die USA kommt, wird mit 25 Prozent Zoll belegt. Wegen der langen Transportwege ist den Unternehmensangaben zufolge schon jetzt kein rentabler Verkauf der Produkte des Stahlwerks Thüringen in die USA mehr möglich.