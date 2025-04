In ein paar Minuten wird er das neue Grab für Sternenkinder einweihen, also Kinder die schon im Mutterleib oder kurz nach der Geburt gestorben sind und im Leben ihrer Familien eine große Lücke hinterlassen. Kania berichtet von einem Fall in seiner eigenen Familie. Wie sich die Vorfreude auf ein Kind plötzlich in Schockstarre verwandelt. Wie Eltern in Trauer versinken, Geschwister nicht verstehen, was passiert ist.