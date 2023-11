"Als Meteorologin sollte man einmal im Leben den Namen eines Hochs oder Tiefs kaufen", so Wirkner. Möglich ist das beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und der TU Berlin - dort kann man sich mit dem eigenen Namen für eine Wetterlage bewerben und sponsert damit die Forschung. Und genau das tat Wirkner bei dem 2020er-Tief.

Am Samstag war Wirkner zu einem Vortrag ins Alte Rathaus nach Rudolstadt gekommen. Darin wies sie immer wieder auf die Sichtweisen auf den Klimawandel hin - und wo natürliche und vom Menschen gemachte Ursachen liegen. Auch der Unterschied zwischen Klima und Wetter spielte eine Rolle: "Klimabeobachtung braucht einen Zeitraum von je 30 Jahren", sagt die Meteorologin. Einzelne Jahre direkt miteinander zu vergleichen, sei da nicht sinnvoll. Für die Marine könne der Klimawandel unterschiedliche Auswirkungen haben. Mit weniger Eis im Polarmeer könnten Schiffe andere Routen fahren. Auf der anderen Seite könnte der Hunger nach Rohstoffen, die in der Arktis dann leichter zugänglich sind, zu Auseinandersetzungen führen.

Auf Akkordeonmusik und Seemannsgarn wurde bei dem Treffen der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrt und Marinegeschichte in Rudolstadt kein Wert gelegt. Es ging vielmehr darum, die oft aus dem Binnenland stammenden Seeleute auch nach ihrer Dienstzeit zusammenzubringen. "Bei den Treffen geht es um Fakten", sagt Organisator und Marinemaler Olaf Rahardt . Auch zur 50. Auflage des Treffens, die dem nach der Fregattenkapitänin noch Frank Heimann aus Saalfeld aus seinem Berufsleben nach der Antarktisexpedition von 1989 erzählte.

Auch in Zukunft sollen zu den Themen rund um die Marine immer wieder Experten und hochrangige Gäste zu Wort kommen. Für die Abende hat Rahardt aber kein Problem, wenn es auch mal ein seemännisches "Rees an Backbord" gibt - eine entspannte Plauderei also.