Tierschützer in Saalfeld setzen sich für Tauben in einem abrissreifen Haus ein. Nach eigenen Angaben hat der Tierschutzverein Saalfeld die Stadt angezeigt, weil die Fenster und Türen des notgesicherten Hauses in der Saalstraße durch die Stadt über Tage hinweg verschlossen worden sind. In den oberen Stockwerken haben laut den Tierschützern hunderte Tauben Zuflucht gefunden.