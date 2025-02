In der Revue "Engel auf Weltreise" am Theater Rudolstadt ist Marlene Dietrichs Leben schon lange nicht mehr in Glanz und Glamour getaucht. Dreckige Gläser stehen herum, Papiere bedecken den Boden und die Diva liegt viel auf dem Sofa. Um nicht aufstehen zu müssen, benutzt sie einen Greifarm. Ein Hauch von Hollywood findet sich nur noch in Frisur und Outfit: Ulrike Gronow trägt als Marlene Dietrich einen weißen, mit Federn besetzten Morgenmantel, ihre Haare sind in die typische weiche Welle gelegt.