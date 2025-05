Die Sanierung des Theaters Rudolstadt geht in die Zielgerade. Das neu errichtete Zuschauerhaus soll am 6. September eröffnen. Damit beginne zugleich die neue Spielzeit, sagte Theaterintendant Steffen Mensching am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Spannend bleibt die Frage, ob der Zeitplan eingehalten werden kann. Auf der Baustelle gibt es nach Angaben des Theaters noch einiges zu tun. Die Brand-, Sicherheits-, Heizungs- und Theatertechnik werden installiert und in Betrieb genommen. Dies erfolgt, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters neben ihren eigentlichen Aufgaben die theatertechnischen Anlagen aufbauen. Obwohl auch die Baufirmen gut mitzögen, seien Verzögerungen nicht ausgeschlossen, so Mensching.

Wenn alles geschafft ist, geht es am 6. September mit einem Tag der offenen Tür los. Am Tag darauf folgt ein Festakt und am 13. September die große Don-Karlos-Premiere, die ursprünglich schon im Januar das Haus wiedereröffnen sollte. Mit dem Stück wolle man die "Verwirrtheit des Einzelnen im historischen Prozess" aufgreifen, die das Stück auch heute wieder aktuell mache, sagte Mensching dem MDR: "Vielen geht es ähnlich, dass sie sich verloren fühlen mit dem, was da weltgeschichtlich um uns herum abläuft."