Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld und in Rudolstadt müssen geplante Operationen verschieben. Grund ist, dass alle Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind, wie Kliniksprecher Stephan Breidt MDR THÜRINGEN sagte. Nur am Standort in Pößneck könnten noch Intensivpatienten ohne Covid19-Diagnose behandelt werden.

In Saalfeld und Rudolstadt sind alle Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa