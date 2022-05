Der Geschäftsführer der Thüringen Kliniken, Thomas Krönert, sagte bei der Sitzung des Kreistags am Dienstagabend, es solle ein neues Bettenhaus gebaut werden. Außerdem müsse das Hauptgebäude dringend saniert werden. Etwas mehr als die Hälfte des sanierten Haupthauses solle dann an soziale und medizinische Anbieter wie Arztpraxen, Pflegedienste, Sanitätshäuser und Apotheken vermietet werden. Ziel sei es, einen Medizin- und Sozial-Campus für die Region zu schaffen. Damit könne der Krankenhaus-Standort in Saalfeld langfristig gesichert werden.