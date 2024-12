Mischlingshund Artus zieht an der Leine. Seit einigen Wochen kümmert sich Christian Hofmann um den Hund. Hofmann ist Mitarbeiter im Tierheim Pflanzwirbach in Rudolstadt. "Artus hat Temperament", sagt er. "Stürmisch und aufgeweckt. Der zieht an der Leine wie verrückt. Für kleine Kinder ist das nichts."