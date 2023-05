Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist einer der Fahrer gestorben. Der Wagen des 43-Jährigen war in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Zudem gab es bei dem Unfall in Rudolstadt mehrere Verletzte.