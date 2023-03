Im Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) hat es am Mittwochabend einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei kam dabei ein 23 Jahre alter Mitarbeiter ums Leben.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr, als ein Kranführer einen Schrottcontainer umsetzte. Dabei übersah er den 23-Jährigen. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er an den schweren Verletzungen verstarb. Der Arbeitsschutz ermittelt.

"Wir stehen noch unter Schock nach diesem für uns schwer erfassbaren Ereignis", heißt es in einer Mitteilung von Geschäftsführung und Betriebsrates des Stahlwerkes. Alle Umstände sollen untersucht werden.

Wegen des tödlichen Unfalls beteiligt sich das Werk am heutigen Donnerstag nicht an dem bundesweiten Aktionstag der IG Metall. Im Stahlwerk Thüringen arbeiten mehr als 700 Menschen in vier Schichten.