Auf dem Grundstück rollen die Bagger, im Inneren wird auf allen Etagen gebaut. Vieles ist noch im Rohbau, doch schon Ende Juni sollen hier die ersten Gäste einchecken. Nicht mehr viel Zeit also - doch Seniorchef Georg Jahn lässt sich die Anspannung nicht anmerken: "Wir stehen für Termintreue und gute Qualität", sagt er. "Und das wollen wir natürlich auch bei unserem eigenen Projekt beweisen."

Die Firma Jahn hat ihren Sitz gleich nebenan auf dem gleichen Grundstück. Das Unternehmen hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht als Partner für Systemgastronomie und kennt sich mit Großprojekten aus. Ausstattungen von Autobahn-Raststätten, Tankstellen und vielen bekannten Burger-Restaurants sind in Bad Blankenburg entstanden.

Das alte Verwaltungsgebäude des VEB Transportgummi in Bad Blankenburg haben sie schon vor längerer Zeit gekauft und suchten lange nach einer Nachnutzung. "Eine Zeit lang hatten wir hier sogar mal einen kompletten Tankstellen-Shop im Erdgeschoss aufgebaut", erzählt Juniorchef Tobias Jahn. "Das war quasi unser Musterzimmer."

Viele Jahrzehnte war Bad Blankenburg nicht nur Kurstadt, sondern als Eingangstor zum Schwarzatal auch Urlaubermagnet. Viele Besucher kamen zu DDR-Zeiten in die Region. Doch das ist lange her, immer mehr Hotels und Pensionen machten zu. Viele Betreiber fanden auch keine Nachfolger .

Dabei hat Bad Blankenburg jede Menge Potenzial, sagt der zukünftige Hotelmanager Florian Hollburg: "Wir haben hier die Feengrotten, die Hohenwarte-Talsperre und in Bad Blankenburg die Burg Greifenstein, das Schwarzatal…" Auch als Lavendel- und Fröbelstadt könne Bad Blankenburg punkten.

Die Jahns wollen der Region nach eigenen Worten mit ihrem Hotelprojekt etwas zurückgeben. Viel zu lange habe der Tourismus hier ein Schattendasein gefristet, sagt Georg Jahn. "Zeit, dass sich das ändert." Auch, dass ein großes Hotel-Projekt im benachbarten Schwarzburg lange nicht vorankam und nun aufgrund der Insolvenz der Planerin wohl endgültig in der Schublade verschwindet, hat Georg Jahn nicht abgeschreckt.

"Dort wurde viel zu lange und viel zu viel geredet", sagt er. "Wir haben einfach geplant und dann angefangen zu bauen und sind erst danach mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen."

Das neue Hotel soll mehr Menschen in die Region locken. 50 Zimmer mit 92 Betten auf vier Etagen. Ein Vier-Sterne-Haus soll das "Morgenroth" werden. 3.000 Quadratmeter Fläche, im Erdgeschoss das Restaurant und eine Eventfläche für Kultur, Tagungen und Feiern. Alles aus nachhaltigen Materialien und energieeffizient, sagt Tobias Jahn.

Die Familie hat sich bewusst gegen einen Neubau entschieden. "Das Haus hat eine gute Bausubstanz, warum sollen wir das alles niederreißen?", fragt Tobias Jahn, der nicht versteht, warum so selten auf das zurückgegriffen wird, was schon da ist.

Die Jahns wollen ihr neues Hotel nicht selbst betreiben, sagen sie. Dafür haben sie sich einen Partner ins Boot geholt: Die tschechische Rodvi GmbH soll das Haus führen. Sie will nach eigenen Worten den Fokus auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit setzen.

Das liege auch Sternekoch Nelson Müller am Herzen, der das Menü gestalten und bei verschiedenen Events vor Ort sein wird, so Tobias Jahn. Die Familie hatte Müller bei den Arbeiten für sein erstes Sterne-Restaurant in Essen kennengelernt.