Nach dem schweren Jagdunfall bei Großkochberg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mahnt der Thüringer Landesjagdverband zur Vorsicht bei Erntejagden. Verbandspräsident Ludwig Gunstheimer sagte MDR THÜRINGEN am Samstag, Sicherheit sei immer wichtiger als der jagdliche Erfolg. Die Jagd in einem Feld, das abgeerntet wird, müsse immer gut vorbereitet sein. So dürften alle Jäger nur von Hochsitzen aus schießen.