Wie die Polizei mitteilte, kam der 80-jährige Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad zwischen Grünau und Leutenberg in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik, wo er am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen erlag.