Nach einem Unfall mit einem Motorrad in Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist eine 90 Jahre alte Frau gestorben. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitag zunächst in eine Klinik geflogen worden, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Sie war am Freitagvormittag auf der Straße Altstadt von dem Motorrad erfasst und verletzt worden.