Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 65-Jähriger am Freitagnachmittag von Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. Kurz vor dem Bahnübergang Vogelschutz habe der Mann die Kontrolle verloren und sei mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Das Auto sei frontal mit dem Wagen eines 72 Jahre alten Mannes kollidiert. Beide Männer erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.