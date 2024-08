Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montagabend bei Bad Berka im Weimarer Land. Eine 19-jährige Autofahrerin war nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr in Richtung Legefeld unterwegs, als sie in einer Kurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Das Auto stieß gegen ein Metallnetz an einer Felswand, drehte sich und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde in einer Klinik behandelt. Die Straße war vorübergehend gesperrt.