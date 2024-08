Energiewende Stahlwerker aus Unterwellenborn wollen bis 2028 auf grünen Wasserstoff umstellen

13. August 2024, 20:05 Uhr

Bis 2050 soll die Industrie ohne den Ausstoß von CO2 produzieren. Also auch ohne fossile Energieträger wie Erdöl oder Erdgas. Mit grünem Wasserstoff könnte das gelingen, doch bisher wird der eher in homöopatischen Mengen produziert. Vor allem in energieintensiven Betriebe gibt es trotzdem bereits konkrete Pläne - wie in Unterwellenborn in Ostthüringen.