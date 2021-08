Dienstag, 6 Uhr morgens: In der Produktionshalle des Stahlwerks in Unterwellenborn wird der Ofen angeheizt. Was nicht gleich beim ersten Versuch klappt, ist auch für die Stahlarbeiter ein besonderer Moment. Zwei Wochen lang stand die Produktion still. So lange dauerte die jährliche Großreparatur.