Bei einer Verpuffung sind in Deesbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Unglück in der Nacht zu Sonntag auf einer privaten Feier ereignet.

Offenbar war ein Kanister mit einem Benzin-Öl-Gemisch in der Nähe einer Feuertonne Auslöser für die Verpuffung. Die drei Verletzten im Alter von 17, 28 und 32 Jahren wurden am frühen Sonntagmorgen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.