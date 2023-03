Auktionatorin Anke Wendl stellt noch zwei Puppen in die Miniaturbibliothek, dann ist die Vitrine fertig für die Besucher. Schon zum Start der Vorbesichtigungen im Auktionshaus Wendl in Rudolstadt ist der Andrang groß. Viele kommen auch von weiter her und wollen sich die Schätze des Erfurter Puppenstubenmuseums aus der Nähe betrachten. Hier in Rudolstadt sind die Exponate wahrscheinlich zum letzten Mal gemeinsam zu sehen. Nach der Auktion werden sie in alle Himmelsrichtungen zerstreut.

Ein Teil der Puppen wird in Glasvitrinen im Auktionshaus ausgestellt. Bildrechte: MDR/ Andreas Dreißel

Gestiegene Kosten waren das Aus für das Museum

Während Corona musste sie mehrfach schließen, erzählt Steffi Rebettke. Zum Glück sei ihr der Vermieter immer wieder entgegengekommen. Jetzt kam trotzdem das Aus. Die Museumschefin konnte die gestiegenen Kosten nicht mehr auffangen. Außerdem wechselte sie von einer Eigentums- in eine Mietwohnung. "Ich kann kein Geld mehr zuschießen", sagt Steffi Rebettke. Auch die beiden Mitarbeiterinnen verloren ihren Arbeitsplatz im Museum. Anfangs versuchte Steffi Rebettke, das Museum zu retten. Gespräche mit der Stadt seien jedoch gescheitert, sagt sie. Dabei gäbe es laut ihrer Aussage genügend leere Flächen in der Stadt, die man ihr hätte zur Verfügung stellen können. Möglichst mietfrei, sei ihr Wunsch gewesen. Dann hätte sie nur noch die Löhne und Energiekosten selbst tragen müssen. Vergeblich.

Stadt Erfurt kam Besitzerin nicht entgegen

Aus der Stadtverwaltung heißt es, dass die Übernahme von Kosten für ein privates Museum rechtlich nicht möglich gewesen sei. Auch ein Ankauf der Exponate sei nicht in Frage gekommen. Steffi Rebettke ist enttäuscht, hat sich jedoch inzwischen mit dem Aus des Museums abgefunden. Zum Schluss wurde die Zeit knapp. Die Puppenstuben brauchen viel Platz. In ihrer Dreiraumwohnung kann Steffi Rebettke die Exponate nicht lagern. Auch deshalb soll bei der Auktion in Rudolstadt möglichst alles einen Käufer finden. Die Startpreise liegen zum Teil bei 20 Euro. Ein Bruchteil des eigentlichen Wertes. Steffi Rebettke hofft, dass ihre Schätze trotzdem einen höheren Preis erzielen.

Für Sammler dürften bei der Auktion einige Schätze dabei sein. Bildrechte: MDR/ Andreas Dreißel

"Es ist ein trauriger Anlass", sagt Anke Wendl, die die Auktion leiten wird. "Für Sammler ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, sich schöne Stücke zu ersteigern, aber es ist trotzdem bitter." Als besondere Stücke finden sich im Versteigerungskatalog zum Beispiel ein Blumenladen von 1950 oder eine elektromechanische Luftschaukel. Wer die Puppenstuben und Kaufmannsläden betrachtet, kommt ins Staunen über die vielen Details und Ausstattungsgegenstände, manche kleiner als ein Fingernagel.