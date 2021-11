Rudolstadt Tierschützer retten 66 verwahrloste Hunde aus Haus

Aber auch sonst hat das Tierheim in Pflanzwirbach in den letzten Wochen regen Zulauf erhalten. Mehrfach wurden Tiere, deren Halter sich nicht um die Pflege gekümmert hatten hier hergebracht. Aber auch Fälle sogenannter Verhinderungspflege, die beispielsweise veranlasst wird, wenn Besitzerinnen und Besitzer ins Krankenhaus müssen und sich nicht um die Tiere kümmern können, nämen zu.

Katzen im Tierheim in Pflanzwirbach.

Katzen im Tierheim in Pflanzwirbach.

Katzen im Tierheim in Pflanzwirbach. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke

Nichts desto trotz ist auch der Platz im Tierheim begrenzt. Bei den Katzen seien 15, maximal noch 20 Plätze frei. Bei den Hunden sei man bereits an der Kapazitätsgrenze, so Beate Ziesofski.

Wer sich direkt im Tierheim in ein Tier verliebt, muss Zeit und Geduld mitbringen. Denn Steuern, Pflege, Futterkosten und auch die Zeit für die Erziehung sollten nicht unterschätzt werden. Daher steht man in Pflanzwirbach gerade in der Anfangszeit neuen Tierbesitzern noch mit Rat und Tat zur Seite.