Statt des abgesagten Vogelschießens wird es in diesem Jahr auf der Bleichwiese in Rudolstadt eine kleinere Version des Jahrmarkts geben. Nach Angaben der Stadtverwaltung können Thüringer Schausteller ihre Karusselle und Buden mit großem Abstand auf dem Festplatz aufbauen. Dafür ist ein Hygienekonzept erstellt worden, dass den Betrieb von Spiel- und Imbissbuden sowie Fahrgeschäften möglich macht.

Das "Vergnügen am Saalestrand" ist vom 20. August bis 5. September in den Nachmittagsstunden bis in den späten Abend als kleinere Alternative zum Vogelschießen geplant, einem der größten Volksfeste in Thüringen. Das Vogelschießen war Anfang Juli wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.