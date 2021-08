Schausteller Kleines "Vogelschießen": Vergnügen am Saalestrand in Rudolstadt gestartet

Auch in diesem Jahr kann das Rudolstädter Vogelschießen nicht stattfinden. Das größte Thüringer Volksfest fällt erneut Corona zum Opfer. Doch so ganz wollten die Rudolstädter dann doch nicht auf das Feiern verzichten. Deshalb startete am Freitag auf der Bleichwiese eine kleine Variante - mit weniger Schaustellern und mehr Platz zwischen den Attraktionen.