Die ersten Fohlen bekamen am Sonntag ihre Namen. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Im Haflingergestüt Meura (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) wurden am Sonntagnachmittag traditionell die Pferde auf die Weide ausgetrieben. Die rund 300 Tiere leben dort bis in den späten Herbst hinein. Das sagte Inhaberin Anke Sendig MDR THÜRINGEN.

Das Spektakel findet immer am letzten Sonntag im April statt. Zudem wurden am Sonntagnachmittag Namen an die erstgeborenen Fohlen der Saison vergeben.