Viele Menschen in der Stadt finden es gut, dass die Eislaufbahn wieder da ist. Einige Passanten in der Innenstadt in Saalfeld sehen es so: "Das ist schon vollkommen okay", sagt ein junger Mann. "Die Schlittschuhe an - und mit der Enkelin auf die Eisbahn", sagt eine Seniorin. "Ich finde es toll, das ist für die Kinder wunderschön." Eine "absolute Bereicherung", meint ein anderer. "Das haben dieses Jahr nicht viele Städte zu bieten, da wird auch der eine oder andere aus der Umgebung gern mal nach Saalfeld auf den Weihnachtsmarkt kommen."