Viele Menschen in der Stadt finden es gut, dass die Eislaufbahn wieder da ist. Einige Passanten in der Innenstadt in Saalfeld sehen es so: "Das ist schon vollkommen okay", sagt ein junger Mann. "Die Schlittschuhe an - und mit der Enkelin auf die Eisbahn", sagt eine Seniorin. "Ich finde es toll, das ist für die Kinder wunderschön."