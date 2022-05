"Die Quellen sind nicht besonders gut", sagt der Student, denn in den Archiven gebe es keine Zeichnungen oder Pläne zum Schwimmbad und der Wellenmaschine. In seiner Arbeit beleuchtet Sauter die Entstehung des Wellenbades, das für die Mitarbeiter der "Zellwolle" zur Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist. Es war nur für Werksangehörige und die Familien der Arbeiter zugänglich. Aus den letzten Jahren des Wellenbades existieren viele Zeitzeugenberichte, denn das Wellenbad wurde dann öffentlich betrieben.

In einem großen Maschinenhaus schlug das stählerne Herz des Wellenbades. Von einem Elektromotor angetrieben haben große Schieber das Wasser so bewegt, dass Wellen, wie man sie vom Meer her kennt, entstanden sind. "Es gibt nichts Vergleichbares, jedenfalls nicht in Deutschland", sagt Jakob Sauter. Zwei Meter hohe Wellen in unterschiedlichen Mustern, erzeugt in einem mehr als 50 Meter langen Schwimmbecken - der Hinweis "Nur für geübte Schwimmer" war durchaus ernst zu nehmen. Heute ist von der Wellenmaschine nur noch ein gigantisches Puzzle übrig.