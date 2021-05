Der frühere Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, Werner Thomas, ist aus der CDU ausgetreten. Als Abgeordneter im Kreistag arbeite er künftig in der AfD-Fraktion mit, teilte Thomas auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit. Als Begründung für seinen Parteiaustritt nannte er verschiedene Gründe und führte unter anderem die Besetzung der Bundesparteien mit Führungspersonal auf. Dass er in die AfD-Fraktion eingetreten sei, habe keine politischen, sondern "allein pragmatisch-kommunalrechtliche Gründe". Als Fraktionsmitglied könne er seine Arbeit in den Ausschüssen des Kreistags fortführen.