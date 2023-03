So wie das Wildschwein, das "entschwartet", also ohne Fell, seit Sonntag in der Wildkammer hängt. Mit geübtem Griff schneidet Karsten Schmidt ein Stück Lende aus dem Frischling. Er schwärmt von der Qualität des Fleisches. Aber eben nicht nur von der Lende. "Klar ist die eines der besten Teile des Tiers. Aber wir versuchen, so gut wie alles zu verarbeiten." Von "nose to tail" - wie der aktuelle Küchentrend heißt, also von der Schnauze bis zum Schwanz. "Das sind wir den Tieren schuldig. So erweisen wir unseren Respekt", sagt Schmidt.