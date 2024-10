Wer einen Kaufvertrag abschließt, muss sein Eigenheim innerhalb der nächsten fünf Jahre anfangen zu bauen. Die Stadt will so sicherstellen, dass die Grundstücke zügig bebaut werden. Denn: Solange die Grundstücke in Graba II nicht bebaut sind, darf Saalfeld keine neuen großen Baugebiete für Einfamilienhäuser ausweisen.