Die tatsächliche Zahl der Risse gegenüber der vom Ministerium überprüften Risse stellen Jäger allerdings in Frage. Fotos von gerissenen Tieren bei Pflanzwirrbach, zwischen Teichröda und Milbitz und bei Heilsberg über einen Zeitraum von Anfang Dezember 2024 bis Anfang März 2025 hat Jäger Stefan Blöttner gesammelt. Er sagt: "Wild ist vom Gesetzgeber her herrenlos. Wenn das gerissen wird, ist es eben weg." Ein Problem sieht Blöttner, wenn Nutztiere gerissen werden.

Die Kälber quasi an die Wölfe zu verfüttern, könne sich der Betrieb nicht leisten. Auch die Weiden mit meterhohen Zäunen zu umgeben, sei unmöglich. Schließlich gehe es um 300 Hektar Land.

Im Wildgatter, dass die Agrargenossenschaft betreibt, hatte es im Dezember 2024 einen Riss gegeben. Das Umweltministerium gibt die Todesursache des Rotwildes als "unbestimmt" an und hat bei der genetischen Untersuchung einen Hund festgestellt.

Anders knapp drei Wochen später. Da rissen Wölfe in der Region um Remda acht Schafe. Drei weitere Schafe blieben vermisst. Das ist so in der offiziellen "Liste der Schadensereignisse mit Nutztieren" erfasst.