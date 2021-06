Einwohner während der Protestaktion auf dem Festplatz am Ringelteich in Gräfenthal

Einwohner während der Protestaktion auf dem Festplatz am Ringelteich in Gräfenthal

Einwohner während der Protestaktion auf dem Festplatz am Ringelteich in Gräfenthal Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Rund 40 Einwohner aus Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben am Samstagnachmittag unter Polizeischutz ihren Festplatz am Ringelteich betreten. Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) hatte die Aktion als Demonstration angemeldet. Die Gräfenthaler protestierten damit gegen den Zirkus Renz aus Rostock, der seit knapp zwei Jahren auf dem Festplatz gestrandet ist.

Zahlreiche Versuche, dem Zirkus wieder auf die Beine zu helfen, seien fehlgeschlagen, so Wehr. Unter anderem waren mehr als 1.000 Euro gesammelt worden, um die Fahrzeuge des Zirkus reparieren zu lassen. Beim Betreten des Platzes am Samstag griff das einzig anwesende Zirkusmitglied den Bürgermeister an. Der erstattete Anzeige.