Vor 80 Jahren kam der Krieg nach Thüringen. Am 10. April 1945 wurde der Rudolstädter Ortsteil Volkstedt von US-amerikanischen Bomberverbänden angegriffen. An diesem Nachmittag flogen zwischen 14:48 Uhr und 15:35 Uhr 118 Flugzeuge des Typs B-26 Marauder über die Stadt und warfen 240.500 Kilogramm an Spreng- und Brandbomben ab - diese Informationen hat der heute 89-jährige Rudolf Storch zusammengetragen.

"So einen Angriff in dieser Art vom 10. April haben wir nie erwartet", sagt Storch und fügt an: "Den Luftkrieg kannten wir schon seit '43. Über uns hörte man dann das dumpfe Dröhnen der Maschinen der Flugzeuge der Briten. Und ich habe manchmal noch Albträume, wo ich das alles nochmal erlebe." Auch an die näherkommenden Explosionen, den Rauch und die Asche in der Luft am Tag der Bombardierung erinnert er sich.