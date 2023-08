WARNLAGEBERICHT für Thüringen

Örtlich Gewitter, teils unwetterartig

Wetter- und Warnlage:

Thüringen liegt im Bereich schwacher Luftdruckgegensätze unter Zufuhr feuchtwarmer Luftmassen.

GEWITTER (UNWETTER): Bis in die Nacht zum Freitag hinein vor allem in Ostthüringen Gewitter mit Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen um 75 km/h (Bft 8 bis 9) möglich, örtlich auch Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit.

HITZE: Am Freitag gebietsweise starke Wärmebelastung.

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Zedler