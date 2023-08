Über Ostthüringen sind am Donnerstagabend teils heftige Gewitter mit Starkregen gezogen. Eine Gefahrenmeldung für Stadtroda, Geisenhain und Tröbnitz im Saaleholzlandkreis ist mittlerweile wieder aufgehoben worden. Das teilte die Zentrale Leitstelle in Jena kurz vor Mitternacht mit.

Auch in mehreren Ortsteilen von Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) hat es am Donnerstag Schäden nach einem Starkregen gegeben. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, hat es am schlimmsten St. Kilian getroffen. Dort seien Wasser und Schlamm sintflutartig von einem Feld durch den ganzen Ort geschossen. Die Aufräumarbeiten werden demnach auch am Freitag noch andauern. Der Abwasserzweckverband hat die Kanäle spülen müssen. In Schleusingerneundorf wurden ein Grundstück und Teile der Hauptstraße überspült.