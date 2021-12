Die Zeit vor Weihnachten ist zumeist von Hektik geprägt – Projekte müssen noch zum Abschluss gebracht werden, Abrechnungen werden erstellt und so vieles mehr steht in den Betrieben und Unternehmen an. Die Zeit zwischen den Festen wird bei den meisten Unternehmen für verlängerte Urlaubszeiten genutzt und dieses Jahr sicherlich auch bewusst als Ruhezeit, um Kontakte im beruflichen Umfeld zu reduzieren.

Verantwortung für Fernwassernetz Ostthüringen

Doch wer lässt eigentlich über die Feiertage das Wasser laufen? In der zentralen Schaltwarte in Zeigerheim gibt es über die Feiertage wie an allen anderen Tagen des Jahres einen 24/7 Betrieb. Die Kollegen haben das gesamte Fernwassernetz in Ostthüringen mit den 150 Übergabestellen im Blick, führen Schalthandlungen aus und sorgen dafür, dass die 23 Hochbehälter im Versorgungsgebiet gut gefüllt sind. Neben dem Fernwassernetz wird auch der gesamte Aufbereitungsprozess im Wasserwerk überwacht und bedient. Rund 44 000 Kubikmeter Wasser verlassen täglich das Wasserwerk in Zeigerheim. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

An Feiertagen steigt der Wasserverbrauch

Dieses Jahr schaut Azubi Collin den Kollegen in Zeigerheim über die Schulter. Im Jahresdurchschnitt verlassen täglich rund 44 000 Kubikmeter Wasser das Wasserwerk in Zeigerheim. Mit dem Fernwasser werden die 23 angeschlossenen Zweckverbände sowie Städte und Gemeindewerke versorgt. Es fließt von Rudolstadt/Saalfeld bis nach Gera/Greiz/Altenburg/Schmöll und Schleiz. An den Festtagen sind es zum Teil bis zu 45 000 Kubikmeter täglich. Azubi Collin untersucht eine Wasserprobe. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Diese Spitzen müssen durch die wachen Augen der Mitarbeitenden in der Leitstelle im Blick behalten und ausgeglichen werden.