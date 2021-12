Auf der B88 bei Königsee-Rottenbach im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Dienstag ein Linienbus umgekippt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Bus offenbar von einem starken Windstoß erfasst worden. Der Bus sei im Straßengraben und auf einem angrenzenden Feld gelandet. Im Fahrzeug befanden sich der Busfahrer und vier Fahrgäste - zwei Erwachsene und zwei Jugendliche. Die Jugendlichen seien leicht verletzt worden. Der Busfahrer habe unter Schock gestanden.

Laut Polizei haben die beiden Erwachsenen den Bus kurz nach dem Unfall auf eigene Faust verlassen. Die Polizei sucht deshalb jetzt nach ihnen und bittet sie, sich zu melden. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 80.000 Euro entstanden. Der Bus wurde noch am Abend geborgen. Laut Deutschem Wetterdienst gab es in der Region am Dienstag Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h.